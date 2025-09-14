The Swiss voice in the world since 1935

Jardine reconoce que desesperación de América es algo a mejorar

México, 13 sep (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del América del fútbol mexicano, aseguró este sábado que la desesperación en la que cayó su equipo en la derrota 1-2 ante el Guadalajara en la octava jornada del Apertura es algo para mejorar en lo mental.

«En el segundo tiempo nos complicamos. Tenemos que analizar si fue lo más correcto el planteamiento, porque, a pesar de los cambios ofensivos, seguimos sin concretar. Luego cayó el segundo gol de Chivas y nos volvimos más desordenados, caímos en desesperación, son cosas que debemos replantear», dijo el técnico al final del juego.

El América dominó el partido, pero sus delanteros no tuvieron contundencia. Guadalajara se paró con ordenes defensivas a la espera de sorprender en la contra y encontró su premio en dos opciones que convirtieron Roberto Alvarado y Armando González en el segundo lapso, por el local que descontó el estadounidense Alejandro Zendejas.

Jardine dijo que su equipo salió desde el inicio con la intención de dominar y atacar, pero se toparon con un equipo que estaba en estado de gracia en la zona defensiva.

«Salimos a vencer. El primer tiempo fuimos dominantes. Creamos opciones de gol para tener ventaja, pero no concretamos, pero también debemos reconocer y dar mérito a Chivas porque hicieron su mejor partido defensivo de la temporada. Nos neutralizaron en ataque», explicó.

A pesar de los errores, el estratega subrayó que deben analizar con calma todas las situaciones para recomponer el camino.

«El segundo gol lo regalamos, dejamos que nos hicieran daño en la contra. Pero ojo, debemos ser cuidadosos en las conclusiones. Es buen momento para evaluar nuestro funcionamiento. Tenemos que pensar en qué fallamos y reconocer que Chivas nos superó», concluyó.

Con la derrota, las Águilas se quedaron con 17 puntos en la tercera posición de la tabla. Acumulan cinco triunfos, dos empates y una derrota.

En la novena jornada del Apertura, el América visitará el próximo sábado al Monterrey, en el que juega el español Sergio Ramos.EFE

as/gb/jpd

