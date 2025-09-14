Jartum denuncia nuevo ataque con «drones suicidas» de paramilitares en sureste de Sudán

3 minutos

Jartum, 14 sep (EFE).- La junta militar que controla la vida política y militar en Jartum denunció este domingo un ataque con «drones suicidas» de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra un aeropuerto civil, una central eléctrica y depósitos de combustible en el estado del Nilo Blanco, en el sureste de Sudán.

En un comunicado, el Consejo Soberano, liderado por el comandante del Ejército Abdelfatah al Burhan, no especificó el volumen de los daños o si el nuevo ataque causó víctimas, en tanto consideró que «va en el contexto de la ya política sistemática de la milicia (FAR) de agredir contra instituciones e infraestructuras civiles».

Subrayó que esa nueva acción de los paramilitares se produjo dos días después de que Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto, hicieran un llamamiento para un alto el fuego y la reanudación del diálogo para poner fin a la devastadora guerra desatada en Sudán en abril de 2023.

«Pocas horas después de la declaración del Mecanismo Cuatripartito sobre Sudán, en la que se pedía la paz y el fin de la guerra, las milicias rebeldes lanzaron drones suicidas al amanecer de hoy (…) contra la central eléctrica de Um Dabakir, los depósitos de combustible y el aeropuerto civil de Kenana», en el estado del Nilo Blanco, dijo la nota.

EE.UU. y Arabia Saudí, países que mediaron en el pasado en varias treguas fallidas en Sudán, junto con Egipto y EAU hicieron publicó el viernes una declaración en la que pidieron a las partes en conflicto en Sudán una tregua de tres meses y la reanudación de las negociaciones para terminar la guerra en nueve meses.

Según informó el sábado el ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado, los cuatro países hicieron pública esa declaración tras «intensas consultas entre ellos en las últimas semanas para detener la guerra y poner fin al sufrimiento del pueblo de Sudán».

El ministerio de Exteriores sudanés dijo el sábado en un comunicado que Jartum «acoge con satisfacción cualquier esfuerzo regional o internacional» para terminar la guerra «siempre que respete la soberanía, las instituciones y el derecho (del Ejército) a defender el territorio nacional».

Rechazó, no obstante, «cualquier intento de equipararlo (al Ejército) con una milicia terrorista racista que emplea mercenarios extranjeros de todo el mundo para destruir y aniquilar la identidad sudanesa».

Los paramilitares han atacado en varias ocasiones con drones numerosos puntos civiles y militares de relevancia estratégica en ciudades controladas por el Ejército, incluidos el puerto de Port Sudan (este), el último de esas acciones tuvo lugar el pasado martes y dejó sin luz amplias regiones de Jartum y la vecina ciudad de Omdurmán.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 13 millones, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta. EFE

az-fa/amr/alf