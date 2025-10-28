Jartum responsabiliza de «masacre» de las FAR en Al Fasher a la «inacción» internacional

2 minutos

Jartum, 28 oct (EFE).- El Gobierno sudanés responsabilizó este martes a la comunidad internacional de «inacción» y de «falta de una voluntad política internacional» para resolver el conflicto sudanés, así como de la «masacre» en Al Fasher durante la captura de la ciudad por parte de los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Ese «silencio», «inacción» y «falta de una voluntad política internacional han dado luz verde a la milicia terrorista (de las FAR) para que siga asesinando y destruyendo, desafiando así las leyes internacionales y las religiones», dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

«La politización de la crisis y la preferencia de algunos países por sus propios intereses políticos y económicos, en lugar de adoptar una postura moral y humanitaria, condujeron directamente a la masacre de Al Fasher», añadió.

El máximo líder del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, reconoció que sus tropas se retiraron de Al Fasher, que era su último reducto en el oeste del país, y advirtió que las FAR «rendirán cuentas por los crímenes» contra su población.

Desde que los paramilitares anunciaron el domingo la toma de la ciudad, que asediaban y atacaban a diario desde mayo de 2024, organizaciones y medios sudaneses han denunciado asesinatos por motivos étnicos.

Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del Ejército y grupos armados, acusaron este martes a los paramilitares sudaneses de matar a «más de 2.000 civiles desarmados», la mayoría mujeres y niños, entre este domingo y el lunes durante la captura de Al Fasher, una cifra que no ha podido ser verificada por una fuente independiente.

Con la toma de esa ciudad, capital del estado de Darfur Norte, las FAR ya controlan toda la vasta región de Darfur, compuesta por cinco estados, donde hace semanas anunciaron un gobierno paralelo en cooperación con otros grupos políticos y armados opositores a Jartum.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU. EFE

az-fa/ijm/mr