Jason Kidd dice que Mavericks sufrió con la altitud de Ciudad de México

México, 1 nov (EFE).- Jason Kidd, entrenador de los Mavericks de Dallas, dijo este sábado que su equipo sufrió con los 2.240 metros de altitud de Ciudad de México, donde cayeron por 122-110 ante los Pistons de Detroit.

«Creo que la altitud es algo real. Mis jugadores estaban respirando pesado, pero hicieron un gran esfuerzo. Claro que la altitud siempre es determinante. La altitud es algo que no tenemos a este nivel en Estados Unidos», dijo tras el juego en el Arena Ciudad de México.

Kidd afirmó que ese cansancio pesó en el periodo final, en el que no supieron capitalizar la ventaja que tuvieron a lo largo de los tres primeros cuartos.

«En tres periodos dominamos, fuimos más consistentes e íbamos en camino de ganar, pero algo pasó en el final, fallamos tiros que regularmente acertamos, no es excusa, pero quedamos un poco cortos hacia el final», aceptó.

«Perdimos algunas recuperaciones y ellos capitalizaron los errores que cometimos. Debemos cuidar mejor el balón. Estábamos en gran posición para ganar el juego en el último periodo. Jugamos rápido, pero ellos nos contrarrestaron. Debimos asegurar el juego en el periodo final», subrayó.

Los Mavericks ocupan el decimocuarto puesto de la Conferencia del Oeste, con dos triunfos y cuatro derrotas.

En la siguiente jornada chocarán con los Rockets de Houston, este lunes. EFE

