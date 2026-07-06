Javier Aguirre: «Hicimos lo que pudimos»

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Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- El seleccionador de México, Javier Aguirre, elogió este domingo la calidad futbolística de Inglaterra y afirmó que sus pupilos dieron todo lo que tenían en el partido de octavos de final del Mundial 2026 jugado en el estadio Azteca.

«Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos», concluyó el entrenador en el que puede ser su último partido al mando del Tri, pues se ha anunciado que tendrá como relevo a su ayudante, el exdefensor Rafael Márquez.

Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: «No te puedes equivocar porque te condena».

Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron.

«No les puedo reprochar nada», puntualizó. EFE

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