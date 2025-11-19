Javier Aguirre: «Veo cosas que no me gustan»

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El seleccionador de México, Javier Aguirre, reconoció este martes su disgusto con la forma de juego de su equipo, que perdió 1-2 en un amistoso contra Paraguay y siguió con un bajo nivel.

«Veo cosas que no me gustan; uno piensa que las tiene superadas y con el resultado negativo te das cuenta de que no. Siempre tratamos de rescatar cosas y la derrota nos enseña que estamos en el camino correcto, aunque no donde queremos estar», dijo en una rueda de prensa.

En San Antonio, Texas, los paraguayos confirmaron el mal momento de los mexicanos, superados con goles de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla, para extender a seis los partidos sin ganar del cuadro de Aguirre.

El estratega, que llevó a México a octavos de final en los Mundiales del 2002 y el 2010, se mostró crítico y aceptó que el triunfo de los paraguayos pudo ser más abultado porque regalaron espacios.

«No voy a individualizar, pero está claro que hay jugadores que pueden y quieren y otros que quieren pero no les alcanza», agregó.

Al analizar las causas del bajo rendimiento del Tri, el ‘Vasco’ explicó que su equipo muestra fallas en la definición, lo cual deben mejorar para el Mundial.

«En el último tercio falta personalidad, determinación para generar más peligro. Tenemos esa carencia», aseveró.

El empate sin goles el pasado sábado con Uruguay y el revés ante Paraguay han creado un divorcio entre la selección y los hinchas, lo cual Aguirre entendió.

«No voy a criticar al público, no puedo hacerlo, no quiero y no debo; son libres y los jugadores deben mostrar carácter. El que no esté preparado para ser abucheado y criticado no sirve para estar aquí», indicó.

El técnico confió en tener el apoyo de los hinchas, lo que puede conseguir si se revierte con triunfos la mala racha.

«Tenemos que recuperar el ánimo de la gente y buscar victorias. A la gente no le importa el cómo, le importa el resultado. El ambiente se ha enrarecido, lo entiendo porque les hemos fallado en el último semestre», concluyó. EFE

