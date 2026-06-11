Javier Aguirre afirma que México dejó los nervios «a un costado» y el triunfo «viene bien»

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México, 11 jun (EFE).- El seleccionador de México, Javier Aguirre, afirmó este jueves que pese al nerviosismo de varios de los jugadores del Tri, especialmente los más jóvenes, en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, el equipo salió adelante y consiguió un triunfo por 2-0 ante Sudáfrica que les viene muy bien y les permitió dejar los nervios de lado.

«Fue el inicio del Mundial, por lo que ya dejamos los nervios a un costado y tenemos estos tres puntos que nos vienen muy bien», destacó el entrenador.

Sin embargo, Aguirre reconoció que a varios de sus jugadores les pesó la presión de jugar el partido inaugural. «Es un escenario brutal este Mundial, eso hace que las piernas tiemblen un poco y eso al jugador le hace pensar. El escenario es muy grande. El estado emocional, muy fuerte. Creo que a algunos, no a todos, les pesó un poquito el escenario. Una inauguración en casa pesa, pero son jóvenes y tenían que vivir la experiencia».

México venció a Sudáfrica gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en un encuentro que dominaron durante los 90 minutos, pero en el que desperdiciaron varias opciones de hacer el marcador más abultado.

Aguirre detalló el desempeño ofensivo de su equipo, del que criticó lo poco finos que estuvieron en el último pase.

«No jugamos bien la primera parte, pero pudimos irnos 3-0 y nadie habría dicho nada. Ellos por ahí solo llegaron una vez. Luego nos fuimos complicando. El segundo gol nos relajó y ya no fuimos verticales, pero para ser el primer partido me parece que tuvimos una buena actuación», subrayó.

Y siguió.

«Tuvimos 16 llegadas, 12 centros, pero no estuvimos muy finos en el último tercio, debemos concretar más, en eso vamos a trabajar porque no basta con toda la posesión que logramos. Nunca sufrimos atrás, por lo que si hubiéramos sido más contundentes la situación habría sido más tranquila», puntualizó.

La selección mexicana continuará su camino en esta Copa del Mundo el próximo jueves 18 de junio cuando chocará contra Corea del Sur en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, y concluirá sus compromisos de la fase de grupos el día 24 ante República Checa en Ciudad de México. EFE

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