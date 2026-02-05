Javier Bardem y Kate Hudson protagonizarán la comedia romántica ‘Hello & Paris’

2 minutos

Nueva York, 5 feb (EFE).- Los actores Javier Bardem y Kate Hudson mantendrán una relación romántica a distancia en la comedia ‘Hello & Paris’, que protagonizarán bajo la dirección y el guion de Elizabeth Chomko, informó este jueves la revista Variety.

El filme será una comedia al estilo de otros títulos de este género como ‘Sleepless in Seattle’, ‘When Harry Met Sally’ o ‘You’ve Got Mail’, destaca el medio.

Chomko (‘What They Had’) escribió el guión inspirándose libremente en la novela de Deborah McKinlay ‘That Part Was True’. La producción estará a cargo de Finola Dwyer (‘Brooklyn’,’An Education’), dos veces nominada al Óscar a mejor película, junto con ‘Fifth Season’.

Bardem dará vida a un arquitecto paisajista extremadamente independiente que después de un primer encuentro en París con una novelista superventas en crisis comienza con ella un intercambio sobre libros y recetas, de acuerdo con Variety.

«Elizabeth Chomko es un auténtico talento generacional, y estamos sumamente orgullosos de dar vida a su brillante adaptación en colaboración con Finola Dwyer», dijo a la revista Christopher Slager, director de ‘Fifth Season’.

«Bardem y Hudson cautivarán al público. Estamos deseando que el mundo se enamore de esta historia como lo hicimos nosotros», agregó.

El veterano productor Patrick Wachsberger opinó por su parte que «ahora más que nunca» se necesitan historias que unan, «y ‘Hello & Paris’ lo consigue».

Destacó que Chomko, «una cineasta visionaria», ha creado «una magnífica historia de amor que llena el corazón y deleita los sentidos»: «Con el dúo de Bardem y Hudson en los papeles principales, la película evoca los clásicos atemporales que conocemos y adoramos, pero con un toque fresco y una deliciosa dosis de placer culinario». EFE

