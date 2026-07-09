Javier Milei asegura que Argentina es «diametralmente opuesta» a la que recibió en 2023

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Buenos Aires,9 jul (EFE).- El presidente Javier Milei aseguró este jueves que Argentina es «diametralmente opuesta» a la que recibió al asumir el Gobierno en diciembre de 2023, durante un acto por el 210.º aniversario de la independencia del país celebrado en la provincia de Tucumán, al que asistieron gobernadores y ministros.

En referencia a los gobernadores presentes, varios de los cuales firmaron el 9 de julio de 2024 un acuerdo de lineamientos de gobierno denominado Pacto de Mayo, Milei afirmó: «Al tomarnos una pausa y repasar estos puntos, podemos observar que hemos avanzado en una gran parte de ellos. Y podemos ver que la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la Argentina que heredamos hace dos años».

Argentina conmemora cada 9 de julio la declaración de su independencia, ocurrida en la ciudad de San Miguel de Tucumán en 1816 con la presencia de representantes de distintas regiones del país entonces en formación tras pertenecer al reino de España.

Milei hizo referencia este jueves a aquella primera asamblea independentista: «Haciendo honor a quienes dieron su vida por romper las cadenas que nos ataban al imperio español, nuestro Gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente. Un Estado que, durante los últimos cien años, se dedicó a perseguir sus propios intereses y a someter cada vez más a los argentinos».

Además, aseguró que su mandato permitió poner otra vez al país en el foco internacional: «Hoy el mundo nos respalda, porque vieron de lo que fue capaz la Nación argentina; hoy el mundo nos mira, porque quieren ser socios de nuestro futuro; hoy el mundo nos respeta, porque ven a un pueblo que supo aceptar los errores de su pasado, y corregirlos con esfuerzo, valentía y apego a los principios morales de Occidente».

El discurso del presidente tuvo como principal destinatario a las provincias con gobiernos más cercanos a su gestión, con las que busca consenso a través de sus representantes en el Congreso nacional para sancionar una serie de proyectos de ley.

En esa línea, Milei aseguró que su Gobierno buscó desde el principio «quitarle la bota del cuello a las provincias, devolverles la autonomía que la política nacional les había quitado, y liberar así sus fuerzas productivas».

Los mandatarios provinciales que presenciaron el acto y luego se tomaron una foto con el presidente fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

No asistieron los gobernadores de las provincias más pobladas de Argentina: Axel Kicillof (de la provincia de Buenos Aires y su principal opositor), Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El acto por el aniversario de la independencia también es otro de los gestos que Milei comenzó a desplegar de cara a la campaña electoral para las presidenciales de octubre de 2027, en las que espera lograr su reelección y para ello deberá contar con apoyos y alianzas en la mayoría de las provincias del país. EFE

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