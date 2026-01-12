Javier Milei lanza perfiles de redes sociales en inglés e insta a combatir a la izquierda

2 minutos

Buenos Aires, 12 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, lanzó este lunes cuentas en redes sociales en idioma inglés con el objetivo de difundir «todo sobre sus ideas y sus últimas noticias» y combatir a la izquierda.

«Los invito a seguir mis redes oficiales en inglés. ¡Viva la libertad, carajo!», escribió el mandatario en su cuenta de X para recomendar la primera publicación de @jmilei_english, donde publicó un video protagonizado por un personaje animado muy parecido a él, a quien presentó como «nuestro héroe de la vida real».

En el video, de un minuto de duración y música del grupo británico Rolling Stones, se suceden fragmentos de intervenciones públicas de Milei en las que describió su plan de recorte en el Estado argentino y lo mostró en reuniones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el magnate tecnológico Elon Musk.

Además, lo describió como una influyente figura internacional que busca combatir a las expresiones políticas de izquierda.

«No tengan miedo, vayan y den la batalla contra el ‘zurderío’ (izquierda), que se la vamos a ganar», afirmó Milei en una parte del video.

En otro pasaje, mostró un discurso suyo previo a su asunción de la Presidencia en el que dice «zurdos hijos de puta, tiemblen, la libertad avanza».

Los nuevos perfiles en inglés lanzados por el mandatario incluyeron cuentas en Instagram, YouTube, X, TikTok y Facebook.

El partido del mandatario, La Libertad Avanza, anunció el lanzamiento de estas cuentas mediante un comunicado en el que explicó que su objetivo es «ampliar el alcance internacional de su mensaje, comunicar de primera mano las políticas de gobierno y fortalecer el vínculo con audiencias globales».

El texto añadió que esto busca consolidar «una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina».

El lanzamiento de estas cuentas en inglés se da en un contexto de alineamiento absoluto del Gobierno de Milei con Estados Unidos y de gran cercanía con Trump.

El mandatario estadounidense ofreció un importante respaldo político y financiero a su par argentino en la antesala de los comicios legislativos de octubre pasado, en los que finalmente obtuvo un triunfo aplastante con más del 40 % de los votos.

Poco después, a mediados de noviembre, ambos países anunciaron un acuerdo marco en materia de comercio e inversiones. EFE

