Javier Milei participará del Foro Económico Mundial de Davos 2026

3 minutos

Buenos Aires, 22 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, participará en el Foro Económico Mundial de Davos de 2026, que se desarrollará el próximo enero en Suiza, según informaron este lunes a EFE desde el Ejecutivo argentino, lo que marcará la vuelta del mandatario a la tribuna en la que ofreció un controvertido discurso que desató masivas protestas en Argentina.

La cuenta de X del Foro Económico Mundial anunció este la prticipación del presidente ultraderechista para el encuentro que se extenderá entre el 19 y el 23 de enero en la localidad suiza de Davos.

Milei había compartido el anuncio en su cuenta de la misma red social, y horas después EFE pudo confirmar la información a través de fuentes en la Oficina del Presidente argentino.

En su discurso en Davos del 23 de enero de 2025, el mandatario dijo: «Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se auto perciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión».

Inmediatamente después, agregó: «Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos».

Durante su exposición, Milei señaló también que «el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad», consideró que la «nefasta ideología de género» es utilizada para «cuestionar la idea misma de sexo» y criticó con dureza la «agenda sanguinaria y asesina del aborto».

Estas declaraciones llevaron a que colectivos LGTBI+ argentinos convocaran con rapidez una manifestación, que tuvo lugar el 1 de febrero y fue replicada en ciudades de todo el país y en más de una decena de países de Europa y América.

La movilización principal tuvo lugar en Buenos Aires, donde decenas de miles de personas marcharon desde el Congreso de la Nación hasta la icónica Plaza de Mayo, donde se encuentra la sede del Ejecutivo, para decir «basta» a los discursos de odio del mandatario.

La denominada Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista contó con un fuerte respaldo de distintos sectores de la sociedad, incluyendo artistas, organizaciones sociales y políticas.

Si bien la convocatoria surgió de las declaraciones del presidente contra el colectivo LGTBI+, los asistentes reclamaron también contra cuestiones como el vaciamiento de la salud pública, el cierre de sitios de memoria y derechos humanos, la falta de financiación de comedores populares y de universidades y en defensa de los jubilados, la educación pública, los trabajadores y los recursos naturales del país. EFE

smo/sbb