Javier Zanetti: “El corazón me dice ojalá que gane Argentina”

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Andrea Montolivo

Nueva York (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Javier Zanetti, leyenda de la selección argentina, aseguró este sábado en conversación con EFE en Nueva York que vive las horas previas a la final del Mundial con “gran ilusión” y con el “corazón” que le dice “ojalá que gane Argentina”.

“Gran ilusión, esperando el partido de mañana. Va a ser una gran final porque España también es una gran selección con grandes jugadores, pero el corazón me dice ojalá que gane Argentina”, dijo Zanetti al margen de un evento organizado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en la planta 92 de la icónica torre One Vanderbilt de Nueva York.

El exinternacional argentino estará en la final del Mundial en el MetLife Stadium este domingo, en la que Argentina pelea por la cuarta estrella de su historia.

No dudó un segundo en definir el peso de Messi para la Albiceleste.

“Messi es único”, sentenció.

Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, conoce muy bien a Lautaro Martínez, el capitán del equipo italiano y protagonista con el gol del 1-2 en la semifinal ganada a Inglaterra.

“Lautaro la verdad que está haciendo un gran Mundial. Estoy feliz por él, porque sé lo que representa para la selección argentina, sé su compromiso y ojalá que mañana tenga una gran final”, afirmó. EFE

am/hbr

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