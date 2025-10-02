JBS invertirá 70 millones de dólares en una planta de pollos en Paraguay

São Paulo, 2 oct (EFE).- La brasileña JBS, la mayor fabricante mundial de carne, anunció este jueves una inversión de 70 millones de dólares en Paraguay para la compra y ampliación de una planta de sacrificio de pollos, durante una visita a Brasil del presidente paraguayo, Santiago Peña.

La planta, de la empresa Pollos Amanecer, está situada en el distrito de Doctor Juan Eulogio Estigarribia, también conocido como Campo 9, según un comunicado de la empresa enviado a medios locales.

La empresa brasileña acometerá obras de expansión y modernización de la planta, que durarán dos años, con el objetivo de ampliar su capacidad, para atender al mercado interno y externo.

El complejo industrial pasará de 19 galpones a 139 al final de la expansión, y alcanzará una capacidad para procesar 100.000 aves por día.

Esta inversión supone el regreso de JBS a Paraguay después de haber vendido en 2017 sus operaciones de procesamiento de carne vacuna en el país.

El anuncio de la inversión se realizó durante la visita de Peña a una planta de Seara, filial de JBS, situada en la ciudad de Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul, en el marco de una visita de dos días a esta región de Brasil fronteriza con Paraguay.

Según medios locales, Peña valoró positivamente el anuncio de JBS y afirmó que Brasil es el mayor inversor extranjero en Paraguay, subrayando que la relación entre ambos países «no tiene límites».

Esta nueva expansión internacional de JBS se produce en momentos en los que sus exportaciones a Estados Unidos desde Brasil enfrentan unos aranceles del 50 %, impuestos por orden del presidente Donald Trump.

JBS, que tiene plantas en 20 países, incluyendo Estados Unidos, es el mayor productor mundial de carne bovina y de pollo, y el segundo en porcina, y un importante productor de huevos, cueros, artículos de higiene, colágeno y biodiesel. EFE

