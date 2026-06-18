JD Vance, sobre los misiles iraníes: «No podemos decirle a Irán que no pude defenderse»

Compartir

1 minuto

Washington, 18 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió este jueves la decisión de la Administración de Donald Trump de permitir a Irán que tenga un programa de misiles puesto que, no se le puede decir que «no puede defenderse».

«Lo que el presidente de Estados Unidos dijo ayer es muy simple. No le puedes pedir a un país, ya sea Israel o Irán, que no tiene derecho a defenderse», declaró en una rueda de prensa. EFE

er/jlp

(foto)