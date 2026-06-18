JD Vance afirma que futuro acuerdo con Irán no requiere la aprobación total del Congreso

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Washington, 18 jun (EFE).- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó este jueves que su Administración no considera necesario pedir la aprobación del Congreso sobre determinados aspectos de un futuro acuerdo definitivo con Irán, pese a que varios legisladores, también republicanos, han reclamado que cualquier pacto de paz con Teherán sea remitido al Capitolio para su revisión y votación.

Durante una comparecencia ante la prensa, Vance aseguró que la Casa Blanca puede, entre otras cuestiones, levantar temporalmente las sanciones económicas a Irán sin autorización legislativa previa.

«Hay ciertas medidas que no requieren la aprobación del Congreso. Estamos bastante seguros de que podemos levantar esas sanciones temporalmente sin tener que acudir al Congreso para solicitar su autorización», declaró.

Las declaraciones llegan después de que el senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera de que cualquier acuerdo definitivo con Irán -para el cual Teherán y Washington se han dado a partir de hoy un plazo de 60 días para lograrlo- debe ser remitido al Congreso.

Vance indicó, no obstante, que el gobierno informará formalmente a los legisladores sobre el contenido del memorando ya firmado con Irán en los próximos días y que continuará respondiendo a las preguntas de los miembros de ambas cámaras.

El memorando de entendimiento, que firmó Trump el miércoles durante una cena en el Palacio de Versalles, en Francia, estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, y el fin del bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes.

También fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra la milicia chií Hizbulá, aliada de Teherán.

Según el texto, Estados Unidos e Irán se dan 60 días para cerrar un acuerdo de paz definitivo, que incluiría el tema nuclear, el alivio de sanciones a Teherán y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados. EFE

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