JD Vance afirma que Irán «nunca tendrá un arma nuclear» tras el anuncio del acuerdo
Washington, 14 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este domingo, tras el anuncio del acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, que la República Islámica «nunca tendrá un arma nuclear».
«Creo que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche», declaró en una entrevista con la cadena Fox News. EFE
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