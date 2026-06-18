JD Vance afirma que Irán puede mantener un programa de misiles para su autodefensa

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Washington, 18 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió este jueves que Irán mantenga un programa de misiles que le permita proteger su integridad territorial y afirmó que no se le puede decir a Teherán que «no puede defenderse».

«Lo que el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) dijo ayer es muy simple. No le puedes pedir a un país, ya sea Israel o Irán, que no tiene derecho a defenderse», declaró en una rueda de prensa.

Vance detalló que lo que Estados Unidos busca es que Irán no pueda «construir el tipo de misiles que puedan amenazar al mundo».

Además recordó que, a lo largo de la guerra, Estados Unidos ha destruido «un número sustancial» de los misiles balísticos de Irán.

«Por supuesto, los países de la región no renuncian al derecho a la autodefensa. Israel no renuncia al derecho a la autodefensa si Hizbulá lanza cohetes o drones contra Israel; los iraníes tampoco renuncian al derecho a la autodefensa en su propio país», apuntó.

A pesar de que uno de los objetivos de la ofensiva estadounidense era desmantelar por completo el programa de misiles balísticos de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el miércoles que la República Islámica pueda conservar parte de su arsenal.

Durante una rueda de prensa en la cumbre del G7 en Francia, Trump afirmó que Irán debe poder tener ese tipo de misiles, dado que sus vecinos en la región también cuentan con ellos: «Tienen que tener algo, porque otras personas tienen algo. Hay que tener algo».

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Israel para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz ha sido criticado por el ala dura del Partido Republicano, que considera que la Administración de Trump ha cedido demasiado ante Teherán. EFE

er/jlp

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