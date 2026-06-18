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JD Vance asegura que Irán no recibirá «ni un solo centavo» de Estados Unidos

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1 minuto

Washington, 18 jun (EFE).- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió este jueves el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y aseguró que la República Islámica no recibirá «ni un solo centavo» de Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa, Vance aseguró que los términos del acuerdo han sido «tergiversados» por los medios de comunicación y subrayó que Teherán no recibirá «ni un solo centavo de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia». EFE

er/jlp

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