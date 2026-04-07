JD Vance llama a Trump desde un acto en Budapest y pide el voto para Orbán este domingo

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Budapest, 7 abr (EFE).- El vicepresidente de EEUU, JD Vance, participó este martes en Budapest en un mitin electoral del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y llamó desde el escenario por teléfono al presidente norteamericano, Donald Trump, quien expresó su apoyo al líder ultranacionalista.

“Debemos hacer todo para que en Hungría se elija de nuevo como primer ministro a Viktor Orbán”, dijo Vance ante varios miles de simpatizantes del primer ministro magiar en un pabellón deportivo del club MTK Budapest.

En un acto de sorpresa, llamó por teléfono desde el escenario a Trump, quien calificó a Orbán como “una persona impresionante”.

“Amo a Hungría, amo a Viktor, es una persona impresionante que ha hecho un tremendo trabajo y no dejó que su país sea ocupado”, dijo el presidente norteamericano.

Orbán y Trump son aliados desde hace años, siendo el único líder húngaro de la Unión Europea (UE) que apoyó al republicano en su primera campaña electoral de 2016.

Vance, conocido por sus severas críticas a la UE, aseguró que “Viktor y toda la dirección política (de Hungría) se ha convertido en el blanco de los burócratas (de la UE), porque él demuestra que puede existir una verdadera soberanía”.

“No quiero decirles a quién votar. No hay que confiar en los burócratas de Bruselas, hay que escuchar la voz de la soberanía del pueblo húngaro”, aseguró el vicepresidente en el evento, titulado “Día de la Amistad Húngaro-Americana”.

Orbán, por su parte, aseguró que fue Trump quien anunció en su momento «la era de las naciones fuertes”.

“Hungría y Estados Unidos tienen un mismo problema: se llama Bruselas”, subrayó Orbán, al explicar que las fuerzas progresistas, entre ellos también el Partido Demócrata de EEUU, han encontrado un amparo en la UE.

Orbán, el principal aliado de Rusia en la UE y que importa importantes cantidades de energía rusa, criticó las sanciones de la UE contra Moscú en un momento de crisis energética.

En las elecciones del domingo los húngaros tendrán que elegir entre “la pérdida de la independencia” o “el camino de la libertad donde se puede andar como una nación orgullosa”, aseguró el mandatario de 62 años, en el poder desde 2010.

A cinco días de los comicios, el principal rival de Orbán, el conservador Péter Magyar, lidera los sondeos de intención de voto con una clara ventaja.

La última encuesta de la semana pasada da al partido de Magyar, el Tisza, el 56 % de los votos, 19 puntos porcentuales más que al Fidesz, de Orbán. EFE

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