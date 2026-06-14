JD Vance planea acudir a la firma del acuerdo de paz con Irán en Suiza

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Washington, 14 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró este domingo que planea acudir la próxima semana a la firma del acuerdo de paz con Irán y abrió la puerta a la posibilidad que vaya también el presidente, Donald Trump.

«Creo que todavía estamos definiendo la logística de quién asistirá a esa ceremonia de firma. Sin duda planeo estar allí, pero es posible que el propio presidente también asista», declaró en una entrevista con la cadena Fox News. EFE

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