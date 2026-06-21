JD Vance ve «grandes avances» tras las primeras horas de negociaciones con Irán en Suiza

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Ginebra, 21 jun (EFE).- Las primeras horas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio han registrado «grandes avances», aseguró este domingo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación norteamericana.

«Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones», indicó en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, quienes participan como medidores. EFE

abc/psh