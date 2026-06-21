JD Vance ve «grandes avances» tras las primeras horas de negociaciones con Irán en Suiza

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Ginebra, 21 jun (EFE).- Las primeras horas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio han registrado «grandes avances», aseguró este domingo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación norteamericana.

«Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones», indicó en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, quienes participan como mediadores.

Vance señaló que la jornada de este domingo representa el comienzo de una «negociación técnica» que «no resolverá todas las discrepancias pero nos permitirá sentarnos juntos, en realidad por primera vez en la historia, para determinar qué es lo más importante para las partes».

El objetivo fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, añadió, es «pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní».

«Se trata de tender una mano abierta que diga a los iraníes que si sus dirigentes están dispuestos a dejar de ser un factor de inestabilidad regional y a renunciar a largo plazo a sus aspiraciones de obtener armas nucleares, entonces Estados Unidos está decidido a transformar de forma fundamental su relación con ese país», añadió.

Respecto a la situación en Líbano, donde los ataques israelíes en los últimos días provocaron que la delegación de Irán retrasara dos días su llegada a Suiza para la negociación, el vicepresidente aseguró que hay también avances para garantizar la aplicación del alto el fuego.

«Esas cosas son siempre un poco complicadas», afirmó al respecto, aunque destacó que si se compara la situación del conflicto en Líbano con la de hace tres meses «se han logrado grandes progresos» y el presidente Trump «se ha comprometido a lograr un alto el fuego completo en toda la región».

«La paz nunca es fácil, siempre requiere un poco de trabajo y cierta disposición a ceder y recibir, pero el presidente de Estados Unidos está comprometido no solo con la paz con Irán, sino con una paz regional», aseguró.

El primer ministro paquistaní expresó por su parte su esperanza en que de las negociaciones pueda salir un documento «que promueva la paz, el progreso y la prosperidad mundial», mientras que su homólogo catarí señaló que las conversaciones de este domingo «son solo el principio», por lo que las celebraciones han de esperar «a cuando se logre un acuerdo definitivo». EFE

abc/psh