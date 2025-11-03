Jean P. Lacroix (ONU): UE «no puede replegarse ni titubear» ante las amenazas emergentes

2 minutos

Madrid, 3 nov (EFE).- El secretario general adjunto del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, el francés Jean Pierre Lacroix, consideró este lunes que la Unión Europea (UE) «no puede replegarse ni titubear» para hacer frente a las amenazas emergentes que afectan tanto a su seguridad como a su economía.

«Como europeo, estoy convencido de que la Unión Europea tiene el potencial y la responsabilidad de desempeñar un papel decisivo» en este desafío, dijo Lacroix en el seminario Diálogos para la Seguridad, organizado por el periódico español El País.

Y debe estar dispuesta, prosiguió, «a defender con firmeza sus valores, actuar con cohesión y a utilizar su peso político, económico y normativo para contrarrestar dinámicas que socavan la estabilidad global en un mundo cada vez más interconectado y volátil».

Lacroix defendió como imprescindibles las respuestas colectivas a las crisis y conflictos internacionales, con el sistema de Naciones Unidas como referente, y subrayó que las alianzas son más importantes que nunca: «Es fundamental fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones regionales y subregionales como la cooperación de la ONU con la Unión Africana y la Unión Europea», citó.

En esta línea, incidió en que la UE debe ser un actor que inspire «confianza, proteja los principios democráticos y contribuya activamente a la construcción de un orden internacional más justo».

En ese esfuerzo, España tiene «mucho que aportar», aseguró, debido a su «firme vocación multilateral», compromiso con los derechos humanos y capacidad para tender puentes entre regiones y culturas.

España, un «socio siempre fiable» para la ONU, puede desempeñar un papel «clave» en la defensa del multilateralismo, aseguró Lacroix, que también valoró la contribución española a las misiones internacionales de paz como la del Líbano, que calificó de «ejemplar».

«Solo con un multilateralismo fuerte, moderno y eficaz podemos construir la paz que el mundo necesita», concluyó. EFE

jl/cg