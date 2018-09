Este contenido fue publicado el 31 de agosto de 2018 10:00 31 de agosto de 2018 - 10:00

Desde 2014 se llevan a cabo negociaciones para formalizar las relaciones de Suiza con la UE, regidas actualmente por un centenar de acuerdos. (© KEYSTONE / PETER KLAUNZER)

El abogado suizo Jean Russotto considera en “50-50” las posibilidades de concluir un acuerdo marco institucional en los próximos meses para resolver el espinoso tema de la equivalencia bursátil entre Suiza y la Unión Europea (UE).

“Si reunimos a los negociadores de ambos lados en una sala durante dos días, todo se puede resolver rápidamente porque los proyectos ya existen. Cuando estamos bajo presión -y lo estamos-, hacemos cosas buenas. Pero para eso se requiere voluntad”, afirma Jean Russotto a swissinfo.ch.

El abogado suizoEnlace externo, que en ocasiones ha sido llamado ‘el hombre de los bancos suizos’, reside en Bruselas desde 1972. Sigue de cerca las negociaciones entre Suiza y la Unión Europea y asesora a diversos clientes.

Desde 2014 se llevan a cabo negociaciones para formalizar las relacionesEnlace externo entre las dos partes, regidas actualmente por casi 100 acuerdos distintos. Ese acuerdo marco institucional, como suele denominarse, cubriría cinco de los acuerdos bilaterales más importantes: libre circulación de personas, reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la conformidad, productos agrícolas, transporte aéreo y transporte terrestre. Las medidas de acompañamiento de la libre circulación de personas constituyen el principal obstáculo

La UE exige a Suiza que firme un tratado integral antes de poder beneficiarse de un mejor acceso al mercado europeo y presiona a Berna para que concluya el acuerdo este mismo año, mientras que las negociaciones sobre el Brexit todavía están en curso y antes de las elecciones de 2019 en Suiza y en la UE. En las próximas semanas el gobierno suizo deberá definir su posición sobre las negociaciones, actualmente en punto muerto.

Abogado suizo Jean Russotto. (Steptoe)

Escollos

Diez puntos están actualmente en disputa o aún no han sido resueltos, según Jean Russotto. Entre ellos, la directiva sobre los trabajadores desplazadosEnlace externo de la UE, asuntos relacionados con la ayuda del Estado, el uso de una “cláusula de guillotina” para vincular acuerdos bilaterales, el futuro del Acuerdo de libre comercio de 1972 para productos industrialesEnlace externo y el tribunal arbitral para supervisar las controversias entre las dos partes.

“¿Pueden resolverse estos escollos? Por supuesto, pero eso dependerá de la capacidad de la Unión Europea y de Berna para hacer concesiones”, estima Jean Russotto, para quien “hay una posibilidad sobre dos” de llegar a un acuerdo de aquí a fin de año.

Dos escenarios se vislumbran en el horizonte, dice el abogado. “Podríamos tener un acuerdo sobre los puntos principales y entonces las discusiones continuarían”. Eso podría terminar en la segunda o tercera sesión a puerta cerrada donde se completarían los textos”. Este acuerdo político sería sometido lo antes posible al Parlamento Europeo y, podría concluirse a fines de 2018 o al comienzo del próximo año.

El plan b para salvar una parte de las negociaciones en curso sería firmar un tipo de Memorando de Entendimiento (MOU) o una declaración conjunta, subraya Russotto. “Así, podríamos salir de la sala de negociaciones con la cabeza en alto. Probablemente sea la manera de salvar el espinoso expediente de la equivalencia bursátil”, considera.

Disputa del mercado de valores

La disputa entre Suiza y la UE sobre la equivalencia de las bolsas de valores -una medida esencial para el centro financiero suizo- surgió a fines del año pasado, cuando la Comisión Europea fijó a Suiza un límite condicional de un año para el reconocimiento mutuo de las reglas bursátiles y vinculó cualquier extensión al progreso realizado en el marco de las conversaciones sobre el tratado institucional.

El ministro suizo de Finanzas, Ueli Maurer, declaró que la propia supervivencia de la bolsa suiza estaría en peligro si la UE no restableciera esta equivalencia para fines de este año. “Si no hay acuerdo, si ambas partes abandonan las conversaciones decepcionadas o enojadas sin tener nada en el papel, realmente no veo cómo la Comisión Europea y los Estados miembros podrían renovar la equivalencia. No hay base legal”, declara Jean Russotto, y agrega que esa situación podría llevar a una escalada y a la adopción de contramedidas.

El gobierno suizo ha declarado que podría contemplar medidas de emergencia para proteger al mercado de valores y a los bancos suizos y que podría reconsiderar su promesa de destinar 1 300 millones de francos al fondo de cohesión de la UE.

“Pero una última esperanza podría surgir con la solución híbrida de un Memorando de Entendimiento que reconozca claramente los logros de las negociaciones”, concluye Jean Russotto.



Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

