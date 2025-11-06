Jeannette Jara dice que «suspenderá o renunciará» a su militancia comunista si es elegida

Santiago de Chile, 6 nov (EFE).- La candidata única de la izquierda y la centro-izquierda en Chile para las próximas presidenciales, Jeannette Jara, aseguró este jueves que si gana la Presidencia «suspenderá o renunciará» a su militancia en el Partido Comunista, para mandar la señal de que representa a «una coalición mucho más amplia».

«Varios medios de comunicación insisten permanentemente en presentarme como la candidata del PC -lo cual no niego, pues milito ahí-, pero hoy día represento a una coalición mucho más amplia», indicó la exministra de Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric en la Radio Cooperativa.

Jara, de 51 años y militante comunista desde la adolescencia, se convirtió en la candidata única de la coalición con la que gobierna el presidente Gabriel Boric, tras ganar unas primarias abiertas el pasado junio e imponerse con un amplio margen a la representante de la socialdemocracia chilena, la también exministra Carolina Tohá.

Es la primera vez en la historia chilena que un comunista representa a toda la izquierda en unas presidenciales.

Un mes después de las primarias, la Democracia Cristiana, el partido de centro que lideró la transición chilena y que actualmente es oposición, resolvió apoyar a Jara en los comicios, en los que se enfrentará a una derecha fuerte que acude con tres candidatos: los ultraderechistas José Antonio Kast y Johannes Kaiser, y Evelyn Matthei, de la derecha tradicional.

«Creo que es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido», indicó la abogada y administradora pública.

«Lo más probable es que suspenda o renuncie (a la militancia comunista), la figura que proceda en ese momento», añadió Jara, a quien todos los sondeos dan la victoria en las presidenciales del 16 de noviembre, pero sin los votos suficientes como para hacerse con la Presidencia en primera vuelta.

La propuesta de Jara no sería un caso inédito en Chile: Patricio Aylwin (1990-1994) suspendió su militancia democristiana al llegar al poder, mientras que el conservador Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) renunció a Renovación Nacional, tras ser electo para su primer mandato.

Jara es considerada una figura menos dogmática que otros líderes comunistas y ha mantenido en los últimos tiempos alguna diferencia con la cúpula del partido, sobre todo cuando ha dicho abiertamente que, en su opinión, en Cuba y Venezuela no hay democracia.

Cabe señalar que La mayoría de los sondeos también muestran que Jara perdería la segunda vuelta del 14 de diciembre contra cualquiera de los tres candidatos con opciones de quedar en segundo lugar: Kast, Matthei y Kaiser.

El PC chileno es una anomalía en el mundo occidental y se distingue de otros partidos comunistas que han ido perdiendo fuerza y diluyéndose en otras nuevas izquierdas, afirman expertos.

Con 113 años de historia y cerca de 45.000 militantes, el PC es el tercer partido con más afiliados de Chile y cuna política de artistas como Pablo Neruda o Víctor Jara.

El colectivo en mención fue duramente perseguido durante la dictadura y una fuerza extra institucional hasta 2010, cuando logró volver al Parlamento.

En el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018), el PC volvió a La Moneda, con un ministerio, y durante el Gobierno de Boric ha ocupado carteras clave como la vocería, Trabajo y Educación. EFE

