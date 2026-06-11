Jefa sindical europea: «España demuestra que subir el salario mínimo no destruye empleo»

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Bruselas, 11 jun (EFE).- La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Esther Lynch, llamó este jueves a la Comisión Europea a «abandonar la senda desreguladora y defender los derechos laborales» ante un acto sindical europeo que la CES, CCOO y UGT celebrarán el 18 de junio en el Palacio de Vista Alegre de Madrid.

El acto coincide con la reunión del Consejo Europeo en la que los jefes de Estado y de Gobierno debatirán la situación económica de la UE, y la CES lo enmarca como una respuesta directa a las políticas de austeridad y desregulación que, a su juicio, dominan la agenda comunitaria.

En entrevista con EFE, Lynch defendió la elección de Madrid como sede del acto -al que esperan asistir más de 10.000 trabajadores de toda Europa- porque España representa, a su juicio, la prueba empírica de que justicia social y crecimiento económico no son incompatibles.

Con esto, la CES busca rebatir el argumento extendido de que subir el salario mínimo destruye empleo: «España ha demostrado que eso es falso. No es que puedas permitirte hacer estas políticas, es que en realidad te beneficiarán si las haces», recalcó Lynch.

Lynch fue explícita en desmarcar la presencia de la CES en Madrid como respaldo a la Moncloa: «No estamos allí como animadores del Gobierno», aclaró, reconociendo que los desafíos pendientes -vivienda, desempleo juvenil, brecha territorial- siguen siendo enormes.

Aun así, instó a no revertir el rumbo adoptado, ya que «los beneficios ya visibles son solo el primer efecto de una cadena cuyos impactos más importantes aún están por materializarse».

El ‘régimen 28’

Lynch advirtió de que la UE se enfrenta a una elección ineludible: o defiende a los trabajadores frente a los intereses que presionan por menos regulación en materia laboral, o cede ante las grandes multinacionales.

En el centro de ese debate se sitúa la propuesta de Bruselas de crear un régimen jurídico europeo de empresa, el llamado EU Inc. o régimen 28, que permitiría a cualquier sociedad constituirse en 48 horas y operar en toda la UE bajo un único conjunto de normas, eludiendo la legislación laboral del país donde trabajen sus empleados.

Advirtió de que el mecanismo abre la puerta al ‘dumping’ social a través de empresas buzón, en un mecanismo que calificó de coartada para la desregulación.

«El verdadero peligro es que suena como una buena idea», advirtió, al tiempo que señáló que lo que frena a los jóvenes emprendedores no es poder abrir una empresa en 48 horas sino el acceso al capital.

A su juicio, los verdaderos beneficiarios serían las grandes multinacionales: «Lo que hay aquí es una manera para que las empresas de EE. UU. en particular operen en jurisdicciones donde la ley se parece más a la suya».

«El trabajador en España no podrá ampararse en las normas españolas sobre tiempo de trabajo, festivos, vacaciones o salario mínimo», afirmó.

Calidad de empleo y transparencia salarial

La futura Ley europea de Empleo de Calidad -prevista para finales de 2026- es una de las principales apuestas legislativas de la CES en materia laboral.

Lynch reclamó que la norma «cierre las lagunas» que permiten a los contratistas de mano de obra abusar de la ley, una problemática especialmente relevante en el sector agrícola español, donde los trabajadores temporeros se encuentran entre los más expuestos a este tipo de explotación, ejerciendo «control inapropiado sobre personas trabajadoras muy, muy vulnerables».

También pidió que la norma eleve los riesgos psicosociales derivados del uso de la IA en el trabajo a la categoría de problema de salud y seguridad laboral, obligando a los empleadores a evaluarlos junto con los sindicatos.

En materia salarial, Lynch advirtió de que la CES no permitirá que quede sin consecuencias el incumplimiento generalizado de la Directiva de Transparencia Salarial, cuyo plazo venció el domingo pasado, con España entre los rezagados.

«Trabajamos duro para que la injusticia de las medidas de secreto salarial» quede expuesta, afirmó, porque operan «de manera muy real para asegurarse de que las mujeres nunca descubran que están siendo pagadas menos que los hombres con los que trabajan».

En juego, añadió, está «garantizar que no haya una devaluación generalizada del trabajo cuando es realizado predominantemente por mujeres». EFE

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