Jefe D.Humanos ONU pide investigación independiente de las muertes de migrantes en EEUU

1 minuto

Ginebra, 23 ene (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó la «deshumanización» de numerosas políticas migratorias de Estados Unidos y pidió una investigación independiente ante el aumento de muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«El año pasado se tuvo conocimiento de al menos 30 muertes y en lo que va de año se han notificado otras seis», denunció este viernes en un comunicado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, quien recordó a Estados Unidos sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados.

«Estoy estupefacto por el ahora habitual abuso y denigración de los migrantes y refugiados», afirmó el alto comisionado austríaco. EFE

abc/rf