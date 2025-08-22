Jefe de D. Humanos de la ONU acusa al Gobierno de Israel de la hambruna en Gaza
Ginebra, 22 ago (EFE).- El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, acusó al Gobierno de Israel de ser responsable de la hambruna declarada hoy en la Franja de Gaza y afirmó que utilizar el hambre como método en un conflicto armado «es un crimen de guerra».
«La hambruna declarada en la gobernación de Gaza es el resultado directo de las medidas adoptadas por el Gobierno israelí. Este ha restringido ilegalmente la entrada y distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil», recalcó.
Agregó que las muertes resultantes del hambre impuesta a los gazatíes también pueden considerarse «un crimen de guerra por asesinato intencionado». EFE
