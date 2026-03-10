Jefe de d.humanos ONU alarmado por impacto de la guerra de Irán en salud y medio ambiente

Ginebra, 10 mar (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este martes su alarma por el posible impacto en la salud y el medio ambiente que podrían tener los recientes ataques a infraestructuras civiles tales como desalinizadoras e instalaciones de combustible, en el contexto de la guerra en Irán.

El alto comisionado aludió a los ataques que el pasado fin de semana causaron derrames de petróleo e incendios, o el que en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, interrumpió la desalinización de agua para una treintena de localidades de la zona.

«Los posibles impactos sobre los civiles y el medio ambiente de estos ataques plantean serias dudas sobre el cumplimiento del derecho humanitario internacional en cuanto a proporcionalidad y precaución», subrayó Türk, quien denunció daños similares sufridos por una planta de desalinización en Baréin.

Türk también se hizo eco de las advertencias de la Media Luna Roja iraní, según la cual los ataques a instalaciones de combustible podrían provocar lluvia ácida y causar quemaduras químicas y daños pulmonares graves en la población.

«Bajo las leyes de la guerra, civiles e infraestructuras civiles deben ser protegidos a toda costa, y todas las partes deben rendir cuentas si no lo cumplen», subrayó. EFE

