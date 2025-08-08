The Swiss voice in the world since 1935

Jefe de d.humanos ONU pide «detener de inmediato» los planes de ocupación israelí de Gaza

Ginebra, 8 ago (EFE).- Los planes de «ocupación militar total» de la Franja de Gaza por parte del Ejército de Israel deben «detenerse de inmediato», advirtió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk, quien aseguró que violarían el derecho internacional y podrían causar más muertes y desplazamiento forzado.

«Van en contra del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el que se establece que Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, así como contra la solución acordada de dos Estados y contra el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación», subrayó el alto comisionado austríaco en un comunicado este viernes.

La puesta en marcha de este plan por parte de Israel, que ya ha aprobado la ocupación de la ciudad de Gaza, capital de la Franja, provocaría «más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido», y la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad, agregó Türk. EFE

