Jefe de DDHH de la ONU dice que Israel podría haber cometido crímenes de guerra en Líbano

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Beirut, 27 jul (EFE).- El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, aseguró este lunes desde Beirut que su oficina ha registrado «violaciones a gran escala» del derecho internacional humanitario por parte de Israel en el Líbano, algunas de las cuales podrían constituir «crímenes de guerra».

«A pesar del anuncio inicial del cese de hostilidades el 17 de abril, seguido de varias rondas de negociaciones para reducir la tensión y controlar el conflicto, el Ejército israelí continúa causando muertes y heridos en el Líbano mediante continuos ataques aéreos y operaciones terrestres», dijo el austriaco en el cierra de su visita de dos días al Líbano.

Concluyó que su oficina ha registrado por parte del Ejército israelí «violaciones a gran escala del derecho internacional humanitario, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra y, en determinadas circunstancias, también crímenes según el derecho internacional». EFE

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