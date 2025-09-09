Jefe de derechos humanos de la ONU: el ataque israelí en Doha «echa gasolina al fuego»
Ginebra, 9 sep (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó el ataque perpetrado este martes por Israel contra un edificio de Doha, la capital de Catar, en el que se encontraban responsables del grupo islamista palestino Hamás, subrayando que «echa gasolina al fuego» que asola la región.
«Este acto de violencia mina los esfuerzos de paz, mientras continúan los asesinatos y el sufrimiento», subrayó Türk en su cuenta de X, donde recordó el importante papel mediador que Catar ha intentado jugar en la guerra de Gaza.
El alto comisionado austríaco también insistió en que las partes en conflicto deben respetar el derecho internacional.
Al menos dos miembros del grupo palestino Hamás, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya -que encabeza la delegación negociadora del grupo palestino- murieron en el ataque israelí contra el edificio en el que estaban celebrando una reunión en Doha.
Catar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores, que son Catar, Egipto y Estados Unidos. EFE
abc/rf