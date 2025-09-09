The Swiss voice in the world since 1935

Jefe de derechos humanos de la ONU: el ataque israelí en Doha «echa gasolina al fuego»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 9 sep (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó el ataque perpetrado este martes por Israel contra un edificio de Doha, la capital de Catar, en el que se encontraban responsables del grupo islamista palestino Hamás, subrayando que «echa gasolina al fuego» que asola la región.

«Este acto de violencia mina los esfuerzos de paz, mientras continúan los asesinatos y el sufrimiento», subrayó Türk en su cuenta de X, donde recordó el importante papel mediador que Catar ha intentado jugar en la guerra de Gaza.

El alto comisionado austríaco también insistió en que las partes en conflicto deben respetar el derecho internacional.

Al menos dos miembros del grupo palestino Hamás, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya -que encabeza la delegación negociadora del grupo palestino- murieron en el ataque israelí contra el edificio en el que estaban celebrando una reunión en Doha.

Catar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores, que son Catar, Egipto y Estados Unidos. EFE

abc/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR