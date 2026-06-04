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Jefe de derechos humanos de ONU pide a la UE «reconsiderar» su nueva política migratoria

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Ginebra, 4 jun (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este jueves a la Unión Europea que reconsidere sus nuevas normas sobre retornos, que endurecen la política migratoria de los Veintisiete, agilizan las deportaciones y contemplan que éstas se dirijan a terceros países.

«La creación de centros de retorno en terceros países con garantías limitadas, el uso ampliado de la detención, también con niños, y el debilitamiento de las protecciones que pueden dar lugar a devoluciones, todo ello merece una reconsideración cuidadosa», subrayó Türk en su cuenta oficial en X.

El alto comisionado afirmó que las nuevas normas deben respetar las leyes internacionales y las de la propia UE, «reflejando su compromiso con una gestión de la migración justa, sostenible y basada en los derechos humanos».

El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE alcanzaron el lunes un acuerdo político provisional sobre el reglamento de retornos.

Su principal novedad gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a lo que se ha denominado como ‘centros de retorno’ en terceros países distintos a los de su origen, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución. EFE

abc/llb

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