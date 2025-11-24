Jefe de Estado Mayor israelí cuestiona la revisión estatal de los errores del 7 de octubre

3 minutos

Jerusalén, 24 nov (EFE).- El jefe de Estado Mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir, calificó este lunes de «desconcertante» e «insustancial» la decisión del Ministerio de Defensa israelí de encargar una revisión estatal de la última investigación castrense sobre los errores cometidos en el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, según un comunicado oficial.

«La decisión de cuestionar un informe elaborado durante siete meses por 12 generales y generales de brigada, concluido por el comandante del ejército y presentado personalmente al ministro, resulta desconcertante», afirmó Zamir.

«Una revisión alternativa de treinta días por parte del contralor del Ministerio de Defensa, con el debido respeto, no es sustancial», agregó el militar.

El informe que estudiará el contralor estatal es el elaborado, sobre las distintas investigaciones militares sobre el 7 de octubre, por un comité encabezado por el general reservista Sami Turgeman.

Esta revisión estatal prevé estudiar «la necesidad de realizar investigaciones adicionales» de cuestiones que las fuerzas armadas aún no han abordado, como el documento ‘Muros de Jericó’, un informe de inteligencia que llegó a manos del Ejército en mayo de 2022 y que anticipaba el ataque, pero ignoró.

El domingo por la noche, en base a dicho estudio, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, retiró de la reserva militar a varios generales y altos cargos a los que responsabilizó personalmente del fracaso militar ese día.

En total, Zamir sacó de la reserva de las fuerzas armadas a una decena de altos cargos militares entre generales, vicealmirantes, coroneles y tenientes. Algunos de ellos ya habían dimitido públicamente de sus cargos, siendo de las pocas autoridades que han asumido su responsabilidad individual por ese día en Israel.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó esta mañana en un comunicado que el nombramiento de altos funcionarios del Ejército, en sustitución de los destituidos por Zamir, será congelado durante un plazo de 30 días, hasta recibir las conclusiones del examen del contralor.

En su comunicado, el jefe de Estado Mayor se pronunció en contra de la decisión, sosteniendo que «congelar los nombramientos de las fuerzas de defensa durante treinta días más perjudica la capacidad militar y su proceso de preparación para los próximos desafíos».

Zamir añadió que «continuará celebrando conversaciones sobre la asignación de plazas según lo previsto, de conformidad con su autoridad, y las presentará al ministro para su aprobación según sea necesario».

A más de dos años del ataque y la ofensiva contra Gaza en represalia que se ha cobrado la vida de casi 70.000 palestinos, Netanyahu no ha pedido perdón o asumido responsabilidades por el ataque.

Tampoco ha ordenado una comisión estatal que investigue dichas responsabilidades.EFE

ybp/jlp