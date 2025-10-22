Jefe de Gabinete de Milei lamenta renuncia del canciller: «Artífice de relación con Trump»

Buenos Aires, 22 oct (EFE).- El jefe de Gabinete de ministros de Argentina, Guillermo Francos, lamentó este miércoles la renuncia del canciller, Gerardo Werthein, a quien describió como «artífice fundamental» de la relación con Estados Unidos y con su presidente, Donald Trump.

«Fue un funcionario muy valioso. Artífice fundamental de la relación con Trump y las negociaciones con Estados Unidos», señaló Francos en declaraciones al diario Clarín.

Además, explicó que su renuncia fue «una decisión personal» y enfatizó que «aportó mucho, no solo como un actor central en las relaciones internacionales sino que fue clave para las reuniones con el presidente con Trump».

Las declaraciones de Francos llegan poco después de conocerse la renuncia de Werthein, a menos de una semana de unos comicios legislativos clave para el Gobierno de Javier Milei y tras varios días de críticas en su contra por parte de activistas digitales cercanos al presidente por su rol en la gestión de la ayuda financiera por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, Trump condicionó la ayuda económica a Argentina a un triunfo de Milei en los comicios de este domingo, algo que generó una caída en los mercados y que fue parcialmente atribuido a Werthein, debido a un presunto fallo de comunicación con Washington.

Según la prensa local, otro de los motivos de la renuncia del canciller fue la inminente asignación de un cargo en el Ejecutivo al principal asesor presidencial, Santiago Caputo.

Werthein, quien se especula dejaría efectivamente su cargo después de los comicios del domingo, había asumido el cargo de canciller en noviembre de 2024, en reemplazo de Diana Mondino, despedida por Milei tras un voto argentino en favor de Cuba en las Naciones Unidas.

Desde mayo de 2024 hasta su asunción como canciller en noviembre, se desempeñó como embajador argentino en Estados Unidos, un cargo muy relevante si se tiene en cuenta el alineamiento incondicional de Milei con Washington y con Israel en materia de política internacional.

Tanto en su rol de embajador como ya luego como canciller, Werthein tuvo un rol clave en los vínculos del Ejecutivo argentino con la Administración de Estados Unidos, país al que Milei viajó trece veces desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023. EFE

