Jefe de Gazprom y diputado ultraderechista alemán debaten situación energética en Europa

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Moscú, 3 jun (EFE).- El jefe del gigante gasístico ruso Gazprom, Alexéi Miller, se reunió hoy con el diputado del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Markus Frohnmaier, con el que debatió la situación energética en Europa tras la ruptura de relaciones económicas con Rusia y las sanciones por la guerra en Ucrania.

«Alexéi Miller sostuvo una reunión de trabajo con Markus Frohnmaier, diputado del Parlamento alemán, vicepresidente de la fracción de Adf», informó la corporación en su canal de Telegram.

Gazprom indicó que el encuentro, que tuvo lugar en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, se llevó a cabo por «iniciativa de la parte alemana».

«Las partes analizaron la situación actual del mercado energético europeo, con especial atención a Alemania. Se constató que la capacidad de almacenamiento (de gas) alemana se encuentra en su nivel más bajo en cinco años», indicó la corporación.

Señaló además que en las actuales condiciones, a la UE le resultará «extremadamente difícil reponer las reservas para el próximo invierno».

Alexéi Miller recordó que entre Gazprom y Alemania existía antes de la guerra en Ucrania «una cooperación constructiva en el sector energético» y sostuvo que «el suministro fiable de gas ruso contribuyó significativamente al desarrollo de la economía y la industria alemanas durante décadas».

Por su parte, Frohnmaier señaló que «Alemania atraviesa una profunda recesión económica, y los elevados precios de la energía siguen siendo una de sus principales causas».

«Estos precios incrementan los costes para toda la economía, obligan a las empresas a trasladar su producción al extranjero y suponen una pesada carga para los ciudadanos a diario», aseveró.

Sostuvo que «Rusia ha sido durante mucho tiempo el principal proveedor de gas y petróleo».

«Por lo tanto, hoy es necesario reevaluar todas las opciones posibles, incluyendo la reanudación del Nord Stream y el restablecimiento de las relaciones comerciales y económicas con Rusia», dijo.

Añadió que es necesario «priorizar de forma consecuente e inquebrantable, los intereses nacionales de Alemania» ante la política de sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania.

En abril pasado ADF, el principal partido opositor alemán, prometió hacer posible la puesta en marcha del gaseoducto ruso Nord Stream, destruido parcialmente por un atentado en 2022, y regresar a la energía nuclear, proscrita por las políticas ecologistas de Berlín.

La fuerza ultraderechista ha lamentado con frecuencia la pérdida de la que hasta la invasión rusa de Ucrania era la principal vía de suministro de gas a Alemania y ha criticado a menudo la supuesta inacción de las autoridades germanas a la hora de esclarecer lo que ocurrió.

En el momento del atentado explosivo en septiembre de 2022 no fluía gas por ninguno de los dos ramales del gasoeducto, de los que uno quedó inutilizable, ya que Rusia había interrumpido meses antes el suministro de gas a Alemania, mientras que el conocido como Nord Stream 2 nunca había llegado a entrar en funcionamiento. EFE

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