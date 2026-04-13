Jefe de Hizbulá dice a presidente libanés que le están presionando para favorecer a Israel

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Beirut, 13 abr (EFE).- El líder del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, advirtió este lunes al presidente del Líbano, Joseph Aoun, de que está siendo presionado para oponerse a otros actores libaneses en favor de Israel, la víspera del inicio de negociaciones directas entre ambos países en Washington.

«Presidente, te están presionando para que te enfrentes a tu gente, no van a estar a gusto hasta que todo caiga en beneficio de Israel. Nosotros, hijos del mismo país, lo construimos juntos y lo convertimos en un ejemplo regional de independencia y libertad», defendió Qassem en un discurso televisado.

Un día de que comiencen en EE.UU. unas conversaciones a las que Hizbulá no está invitado y en las que Israel buscará que Líbano desarme a la milicia, el clérigo chií consideró que el «patriotismo» pasa por trabajar juntos dentro del Líbano y no contempla que algunos «trabajen con el enemigo». EFE

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