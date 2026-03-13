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Jefe de Hizbulá dice que están preparados para enfrentar un intento de avance israelí

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Beirut, 13 mar (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, aseguró este viernes que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance israelí en el sur del Líbano y defendió que están luchando para defender a su país, no a terceros.

«Nos hemos preparado para una larga confrontación y se verán sorprendidos en el campo de batalla. El enemigo va a ver nuestra fuerza y sus amenazas no nos atemorizan», sentenció el clérigo en un discurso televisado, el segundo desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo.

«La resistencia va a ganar más terreno si el enemigo avanza por tierra», afirmó Qassem. EFE

ag-njd/lss

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