Jefe de Hizbulá pide a Gobierno libanés que deje de hacer «concesiones gratuitas» a Israel

1 minuto

Beirut, 10 abr (EFE).- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, urgió este viernes a las autoridades libanesas a que dejen de hacer «concesiones gratuitas», después de que Israel aceptara una propuesta del Líbano para iniciar negociaciones directas entre ambos países.

«No aceptaremos volver a la situación anterior y llamamos a los responsables (gubernamentales) a que pongan fin a las concesiones gratuitas», dijo Qassem en un mensaje escrito a la nación, sus primeras palabras desde el anuncio de unas conversaciones de las que su formación estaría excluida.

«La resistencia continúa hasta el último aliento, y la determinación de los jóvenes por ir al frente y no abandonarlo es una señal de esperanza y dignidad. Los sacrificios nos hacen aferrarnos aún más a la liberación de nuestra tierra y a nuestra dignidad», defendió. EFE

ag-njd/cgs/lss

(Foto)(Vídeo)