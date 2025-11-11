Jefe de Hizbulá reafirma rechazo a negociar con Israel y pide cumplir el acuerdo en vigor

Beirut, 11 nov (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, reiteró este martes su rechazo al inicio de negociaciones con Israel y se mostró abierto a participar en un diálogo interno en el Líbano, una vez que la parte israelí respete el acuerdo de alto el fuego en vigor desde hace un año.

«No habrá una sustitución del acuerdo ni la ocupación (Israel) será absuelta de su responsabilidad a través de un nuevo acuerdo. El pacto debe ser implementado, después de lo cual se abrirán todas las vías para un diálogo interno sobre la fuerza y soberanía del Líbano», dijo en un discurso televisado.

«Las potencias extranjeras no tienen ningún papel en esta discusión», agregó el secretario general del movimiento político y armado.

Hizbulá ya emitió una carta abierta la semana pasada alertando contra la idea de que el Líbano entable negociaciones con el Estado judío, algo a lo que se ha mostrado dispuesto el presidente libanés, Joseph Aoun, y que supuestamente estaría siendo promovido por Washington.

Tanto Israel como Estados Unidos demandan el desarme del grupo chií, un proceso que está siendo acometido por las autoridades libanesas a un ritmo no lo suficientemente rápido para su gusto, mientras el Líbano pide el fin de los ataques israelíes contra su territorio y de la ocupación de varias de sus colinas en el sur del país.

En su intervención de este martes, Qassem volvió a defender que su formación no «renunciará» al armamento que posee y consideró que los bombardeos no pueden continuar de forma indefinida, pues «todo tiene sus límites».

«Nosotros somos los que estamos siendo atacados y nos defenderemos, cualquier precio es menor que el precio de la capitulación. No nos arrodillaremos, seguiremos de pie; ya nos pusisteis a prueba antes y si queréis volver a ponernos, no nos retiraremos del campo», afirmó Qassem.

En las últimas semanas, Israel ha intensificado sus bombardeos contra el Líbano, donde dice tener como objetivo a miembros e infraestructura de Hizbulá.

El lunes mismo tuvo lugar una ola de ataques contra el sur del país y el oriental Valle de la Bekaa y el pasado jueves el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación para una serie de edificios en las localidades meridionales de Tayr Debba, Taybeh, Aita al Jabal, Zawtar al Shariqiyah y Kfardounine antes de atacarlas. EFE

