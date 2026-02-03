Jefe de inteligencia militar liderará la negociación rusa con Ucrania y EE.UU. en Abu Dabi

2 minutos

Moscú, 3 feb (EFE).- La delegación rusa que participará a partir del miércoles en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en las negociaciones a tres bandas con Ucrania y EE.UU. volverá a estar encabezada por el almirante Ígor Kostiukov, jefe de la inteligencia militar, confirmó este martes el Kremlin.

«Será la misma delegación que la vez pasada, estará encabezada por Kostiukov», afirmó en portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Recalcó que la reunión se centrará en temas de seguridad, en alusión a la cuestión territorial, en particular el Donbás.

La primera ronda concluyó el pasado 24 de enero sin resultados tangibles, y versó sobre «territorio, garantías (de seguridad) y otros aspectos» del arreglo pacífico del conflicto.

La segunda ronda estaba prevista para el domingo pasado, pero se pospuso debido a que las tres partes debían «coordinar sus agendas», explicó la víspera Peskov.

Rusia dio este martes por terminada la tregua energética que el presidente de EE.UU., Donald Trump, le había pedido al líder ruso, Vladímir Putin, tras lo que el ejército reanudó los ataques contra las infraestructuras civiles del país vecino.

Los principales escollos en las conversaciones mediadas por Estados Unidos siguen siendo la cuestión territorial y el control de la planta nuclear de Zaporiyia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defiende que la única forma de salir de ese callejón sin salida es con un cara a cara con Putin, quien insiste en recibir a su colega ucraniano en Moscú, a lo que se niega éste último. EFE

