Jefe de la Federación Palestina rehúsa posar con dirigente israelí en Congreso de FIFA

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El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, se negó a participar en una sesión fotográfica junto al dirigente del fútbol israelí Basim Sheikh Suliman, en un tenso incidente ocurrido al finalizar el Congreso de la FIFA este jueves en Vancouver.

Después de que tanto Rajoub como Suliman se dirigieran a los delegados, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a ambos hombres a situarse a su lado.

Sin embargo, Rajoub declinó el gesto, rechazando los reiterados intentos de Infantino por animarle a participar en ese momento.

En un instante de la cita en la ciudad canadiense se pudo escuchar a Rajoub decir: «Estamos sufriendo».

La Asociación Palestina de Fútbol recurrió recientemente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la máxima jurisdicción deportiva, debido a la negativa de la FIFA a sancionar a Israel por la existencia de clubes de fútbol con sede en Cisjordania.

La Asociación Palestina sostiene que los clubes radicados en los asentamientos de Cisjordania no deberían tener permiso para competir en ligas controladas por las autoridades del fútbol israelí.

En 2024, expertos de las Naciones Unidas señalaron que se habían identificado al menos ocho clubes de fútbol que disputaban sus partidos en «asentamientos coloniales israelíes», e instaron a la FIFA a «cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos».

En declaraciones a la prensa este jueves, Rajoub exhortó a la FIFA a «aplicar sus estatutos con equidad y lógica».

«Lo que está ocurriendo en Palestina es terrible: la destrucción de todas las instalaciones deportivas palestinas en Gaza, el asesinato de cientos de atletas y empleados palestinos… Creo que ha llegado el momento de hacer justicia», afirmó Rajoub.

«El individuo que habló en representación de Israel ni siquiera prestó atención al sufrimiento, a lo que está sucediendo», añadió.

«Me negué a estrecharle la mano. ¿Cómo podría estrechar la mano o hacerme una foto con un hombre así?», preguntó.

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