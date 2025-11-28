Jefe de la misión de la OEA augura unas elecciones de «paz y tranquilidad» en Honduras |

Tegucigalpa, 28 nov (EFE).- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, dijo este viernes que augura que las elecciones del próximo 30 de noviembre en Honduras «caminen dentro de un marco de paz, de tranquilidad y responsabilidad» de la ciudadanía.

«Auguramos que todo esto camine dentro de un marco de paz, de tranquilidad y responsabilidad por parte de la ciudadanía que va a asistir a ejercer un derecho constitucional muy importante, en la que definirán los próximos cuatro años de gobierno en la República de Honduras», señaló Loizaga.

Loizaga dio esas palabras después de sostener una reunión con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años y su sucesor será elegido este domingo en las elecciones generales.

El exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay arrancó sus declaraciones a la prensa -tras la reunión- recordando que dicha Misión electoral de la OEA está compuesta por 101 observadores «repartidos en todo el territorio nacional con sus respectivos coordinadores».

«Nosotros estaremos siguiendo el proceso a través de la información que nos remitan nuestros observadores», señaló Loizaga.

Por su parte, el canciller hondureño, Javier Bu, señaló que durante el encuentro entre el jefe de la Misión de la OEA y Castro se recalcó que las elecciones serán «libres y transparentes».

«Ha sido una excelente reunión con nuestra presidenta, donde ha reiterado lo que ha dicho desde el comienzo del año electoral (…) que vamos a tener elecciones en nuestro país, una fiesta democrática, elecciones libres y transparentes», señaló Bu.

«(En esas elecciones) nuestro pueblo va a poder demostrar su voluntad, su derecho inalienable en las urnas y vamos a celebrar el domingo la democracia en nuestro país, los avances democráticos en nuestro país», agregó el canciller hondureño.

En las elecciones generales de este domingo estarán 32.000 observadores nacionales y más de 800 internacionales, según detalló este viernes el canciller hondureño.

Más de seis millones de hondureños elegirán el domingo un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.

La contienda por la Presidencia se disputa entre tres candidatos principales: Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda); Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional, conservadores, quienes irán unas elecciones marcadas por tensiones, dudas de transparencia y riesgo de violencia.

Los comicios serán los duodécimos desde el retorno al orden constitucional en 1980, tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio. EFE

