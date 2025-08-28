Jefe de la ONU deplora un «catálogo de horrores sin fin» en Gaza, mientras Israel amplia su ofensiva

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el jueves «un catálogo de horrores sin fin» en Gaza, donde la Defensa Civil local reportó al menos 31 muertos en ataques israelíes durante la jornada.

Mientras el ejército israelí se prepara para conquistar Ciudad de Gaza, las asociaciones de ayuda humanitaria presentes en el terreno advierten sobre las consecuencias de esta nueva campaña militar en el enclave, donde la mayoría de sus dos millones de habitantes fueron desplazados al menos una vez desde el inicio del conflicto.

«Gaza está llena de escombros, llena de cuerpos y llena de ejemplos de lo que podría constituir graves violaciones del derecho internacional», declaró a la prensa Guterres, pidiendo que se rindan cuentas.

Imágenes de AFP mostraban este jueves enormes nubes de humo sobre el cielo de Ciudad de Gaza, después de que Israel bombardeara los suburbios de la principal urbe del territorio.

«Hubo explosiones toda la noche. Yo resulté herida, mi marido fue alcanzado por la metralla y mi hijo también sufrió heridas en la cabeza. Gracias a Dios sobrevivimos, pero hubo mártires», dijo a AFP Aya Daher, una desplazada del barrio de Zeitún que no tenía refugio y esperaba «la misericordia de Dios» sentada fuera de un hospital local.

En el centro de Gaza, se observaban filas de palestinos que huían hacia el sur en camionetas y vehículos repletos de colchones, sillas y bolsas.

– «Desplazamiento de la población hacia el sur» –

La Defensa Civil de Gaza afirmó el jueves que los ataques y disparos israelíes causaron la muerte de al menos 31 personas en el enclave, de las cuales seis fueron tiroteadas mientras esperaban ayuda en el sur.

Al ser consultado al respecto, el ejército israelí respondió que necesitaba horas y coordenadas precisas para investigar estos hechos.

En un comunicado aparte, afirmó que sus tropas estaban actuando contra «organizaciones terroristas en toda la Franja de Gaza».

Dadas las restricciones impuestas por Israel a los medios en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente las afirmaciones de la Defensa civil o del ejército israelí.

El ejército sostuvo este jueves que se estaba preparando para «ampliar las operaciones contra [el movimiento islamista palestino] Hamás en Ciudad de Gaza».

En tanto, el Cogat -organismo de la cartera de Defensa israelí responsable de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados- informó que estaba realizando los preparativos «para desplazar a la población hacia el sur con el fin de protegerla».

Según Naciones Unidas, casi un millón de personas viven actualmente en la gobernación de Gaza, que incluye la norteña Ciudad de Gaza y sus alrededores.

– «Punto de quiebre» –

La Franja de Gaza llegó a un «punto de quiebre», declaró por su parte la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, tras una visita al lugar.

«La desesperación está en su punto máximo y fui testigo directo de ello», agregó la responsable, quien instó a reactivar urgentemente los 200 puntos de distribución de alimentos del PMA.

La ONU declaró el estado de hambruna en Gaza la semana pasada, acusando a Israel de «obstrucción sistemática» de las entregas humanitarias. Israel, que acusó a Hamás de saquear la ayuda proporcionada por Naciones Unidas, impuso un bloqueo total sobre Gaza entre marzo y mayo.

Desde la reapertura parcial del bloqueo, Israel delegó la distribución de alimentos en la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos pero criticada por la ONU y las principales oenegés por supuestamente servir a objetivos militares israelíes y violar principios humanitarios básicos.

Las distribuciones de la GHF dieron lugar a escenas caóticas, con el ejército israelí disparando en varias ocasiones en un intento de contener a cientos de palestinos desesperados.

Expertos en derechos humanos de la ONU manifestaron su preocupación el jueves ante los informes de «desapariciones forzadas de palestinos hambrientos» que buscaban comida en sitios de distribución gestionados por la GHF.

Los siete expertos independientes calificaron estos reportes de «crimen atroz», mientras que la organización declaró que no existen pruebas de ello.

El conflicto fue desencadenado por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual milicianos islamistas mataron a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.

En Gaza, las represalias israelíes han matado a 62.966 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, considerados fiables por la ONU.

