Jefe de la UNRWA: Israel silencia «las últimas voces» que informan sobre la hambruna
Jerusalén, 25 ago (EFE).- El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunció este lunes que Israel continúa «silenciando las últimas voces» que informan sobre la muerte de niños y la hambruna, tras el asesinato hoy de otros cinco periodistas en Gaza.
«Más periodistas asesinados hoy. Silenciando las últimas voces que informan sobre niños que mueren en silencio y la hambruna. La indiferencia e inacción del mundo son impactantes», dijo Lazzarini en un mensaje en X.
Israel bombardeó primero este hospital, y cuando periodistas y rescatistas llegaron al lugar afectado para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo bombardeó de nuevo, según el Ministerio de Sanidad gazatí, en una técnica coincidente como la conocida como ‘doble golpe’ (ilegal según el derecho internacional).
Lazzarini instó a que Israel abra los pasos terrestres a Gaza -sin restricciones- para revertir la hambruna causada por el hombre, así como en que periodistas y sanitarios sean protegidos.
«Es hora de la voluntad política. No mañana, ahora», añadió.
Además de los cinco periodistas, otras 15 personas fueron asesinadas, entre ellas un estudiante de sexto de Medicina en prácticas y al menos tres empleados del hospital Nasser, según confirmó a EFE el director de Enfermería del centro, Mohamed Saqer.
Además, Gaza registró once nuevos muertos por desnutrición este domingo y se alcanzó la cifra de 300 fallecidos por esta causa desde octubre de 2023; entre ellos 117 niños, según informó este lunes Sanidad. EFE
