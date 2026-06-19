Jefe de organización electoral colombiana: la democracia no puede desembocar en violencia

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Jorge Gil Ángel

Bogotá, 19 jun (EFE).- La democracia colombiana tendrá una prueba de fuego el próximo domingo con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, proceso cuya transparencia ha cuestionado el actual mandatario, Gustavo Petro, y que el jefe de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, asegura que no puede desembocar en violencia y muerte.

«La democracia en Colombia no puede costar muerte, no puede costar odio, no puede costar agresión, eso no es justo. ¿Por qué en otras naciones simplemente eligen un presidente y unos ganan y otros pierden? Esa es esa la consecuencia de la democracia, pero en Colombia nos cuesta más», expresa el registrador nacional, Hernán Penagos, en una entrevista con EFE.

En la segunda vuelta presidencial compiten el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, y el senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro.

La Registraduría ha insistido en la transparencia del proceso y recuerda el daño que hacen las noticias falsas y la desinformación, como sucedió en las elecciones de alcaldes de octubre de 2023 cuando su sede en Gamarra, en el departamento del Cesar (noreste) fue incendiada por una turba, ataque que dejó una funcionaria muerta, una más en estado vegetativo y lesiones graves a otras dos.

«A veces no entendemos el costo social y económico de tanto enfrentamiento y tanta polarización (…) Ni siquiera elegir un presidente en Colombia justifica que la ciudadanía se agreda. Los líderes políticos tienen que ser responsables», resalta Penagos ante la información que tienen las autoridades de posibles disturbios y acciones violentas tras las elecciones.

Resultados garantizados

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda fue segundo con 9,7 millones (40,98 %), resultados que Petro no ha aceptado aún.

«No hay ninguna razón para dudar de los resultados electorales que divulgue la Registraduría. Los hechos respaldan a la autoridad electoral», afirma Penagos.

El funcionario recuerda que el 8 de marzo más de 20 millones de personas votaron en las elecciones legislativas, que en su opinión estuvieron «muy bien gestionadas» y que en la primera vuelta presidencial, 24 millones de personas lo hicieron en «un proceso electoral destacado por la observación internacional, por las autoridades, por la ciudadanía en general».

En esa línea, afirma, «la Registraduría puede garantizar absoluta transparencia del proceso electoral» y ha hecho lo posible para que «los candidatos y las campañas políticas tengan absolutas garantías».

«El mayor acto de transparencia electoral que realizamos es la publicación de las actas electorales» el mismo día de las elecciones para que las campañas políticas verifiquen y comparen con los datos, resalta.

Comparación con Perú

El conteo de votos en Colombia suele ser rápido y en menos de dos horas ya se tienen resultados consolidados, a diferencia de lo sucedido recientemente en otros países de la región, como Perú y Honduras, lo que Penagos atribuye a que se tiene «un sistema electoral muy robusto» con amplia participación ciudadana.

Las elecciones colombianas cuentan con más de 860.000 jurados de votación «que se eligen de manera aleatoria y hay cerca de 400.000 testigos electorales que los partidos los llevan a las mesas de votación para que los representen en el conteo de votos», detalla.

Igualmente hay una comisión escrutadora formada por «9.300 jueces de la República y notarios que hacen el proceso de revisión de las actas (…) y declaran los resultados», además de 30.000 funcionarios de la Registraduría y 10.000 de la Procuraduría (Ministerio Público), entre otros, que supervisan el proceso.

Penagos también resalta que en Colombia hay datos preliminares, conocidos como «preconteo», que «dan tranquilidad ciudadana» al suministrar información muy rápida de las votaciones, algo que no existe en otros países donde hay que esperar el escrutinio «y por eso tardan días, inclusive semanas, en el conteo de votos».

«El sistema electoral colombiano es sólido, uno de los más robustos del mundo y uno de los que cuenta con más transparencia y más apertura de la información», subraya Penagos. EFE

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