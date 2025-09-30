Jefe de Parlamento dice que Maduro tiene «preparado y listo» decreto de conmoción exterior

Caracas, 30 sep (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este martes que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, tiene «preparado y listo» el decreto de conmoción exterior, un día después de que el mandatario anunciara el comienzo de un proceso de consultas sobre el documento, con el que se declararía este tipo de estado de excepción ante lo que denuncian como «amenazas» de Estados Unidos.

«El presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela», expresó el también jefe negociador de Maduro durante una sesión del Legislativo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El lunes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que el jefe de Estado «suscribió» el decreto, aunque no precisó una fecha.EFE

