Jefe de seguridad iraní advierte a grupos separatistas contra cualquier acción

2 minutos

Teherán, 5 mar (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, advirtió este jueves a grupos separatistas contra cualquier acción contra la República Islámica en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos.

“Los grupos separatistas no deberían confundir la situación actual con una oportunidad. Mostraremos tolerancia cero hacia ellos, y nuestras Fuerzas Armadas mantienen el control total sobre el asunto”, dijo Lariyani, una de las figuras más visibles en el país persa en estos momentos, según medios iraníes.

Esta advertencia se produjo poco después de que Irán atacase posiciones kurdas en el Kurdistán iraquí, donde están localizadas las organizaciones Komala y el Partido Democrático Kurdo -opositores a la República Islámica de Irán-.

“Hemos atacado los cuarteles de grupos kurdos opositores en el Kurdistán iraquí con tres misiles”, informó la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según IRNA.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró ayer que «es completamente falso que se vaya a armar a las fuerzas kurdas con la esperanza de inspirar el levantamiento popular en Irán”, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablase con líderes kurdos sobre “las bases” estadounidenses en el norte de Irak.

Irán considera grupos terroristas a las organizaciones Komala y el Partido Democrático Kurdo -opositores a la República Islámica de Irán- y ha bombardeado sus instalaciones en Irak en varias ocasiones los últimos años.

En la sureña región de Sistán y Baluchistán, de mayoría suní, grupos de esa rama del islam contrarios al Gobierno chií de Teherán llevan a cabo ataques regularmente contra las fuerzas de seguridad de la República Islámica. EFE

