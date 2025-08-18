Jefe del Comando Sur de EE.UU. regresa a Argentina por conferencia de seguridad regional

The Swiss voice in the world since 1935

Buenos Aires, 18 ago (EFE) – El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, emprenderá esta semana su segundo viaje a Argentina en 2025, con una agenda de tres días que buscará reforzar la cooperación estratégica en defensa y seguridad, según informó este lunes la embajada estadounidense en el país suramericano.

Según la embajada, que no precisó los días exactos del viaje, Holsey mantendrá reuniones bilaterales con figuras clave del Gobierno argentino, entre ellas el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El comunicado mencionó, además, que Holsey e Isaac serán anfitriones conjuntos de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC), un foro en el que participarán líderes de defensa de Sudamérica y Europa e «intercambiarán ideas, experiencias y perspectivas sobre los esfuerzos regionales de cooperación para afrontar los desafíos de seguridad del siglo XXI».

Entre los temas destacados de la conferencia se encuentran la vigilancia del dominio marítimo y el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen transnacional.

La visita de Holsey será su segunda a Argentina en 2025, tras un primer viaje en abril, y sigue a una serie de viajes oficiales por parte de altos cargos del Gobierno de Donald Trump al país suramericano en los últimos meses.

La última de ellas tuvo lugar el mes pasado, cuando el presidente argentino, Javier Milei, recibió a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En mayo, hizo lo propio el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., mientras que en abril llegó también el secretario del Tesoro, Scott Bessent. EFE

