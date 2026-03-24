Jefe del Consejo de Seguridad ruso no ve perspectivas para término del conflicto en Irán

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Moscú, 24 mar (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, aseguró este martes que actualmente no se vislumbran perspectivas para el fin del conflicto armado en Oriente Medio.

«Actualmente, no se vislumbran perspectivas de que se ponga fin al conflicto armado a gran escala en la región. Todavía no hay indicios de que Washington y Tel Aviv tengan intención de terminar su aventura militar», dijo Shoigú durante una reunión en Moscú con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh.

Shoigú aseguró que lejos de acabar el conflicto, EE.UU. e Israel están haciendo declaraciones “beligerantes” sobre su disposición a seguir con la operación militar hasta alcanzar sus objetivos.

«Creo que nadie, ni siquiera ellos mismo, tiene claro cuáles son esos objetivos», opinó Shoigú.

El Kremlin aseguró hoy haber recibido mensajes «contradictorios» en torno a la posibilidad de unas negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin al actual conflicto.

«Nosotros, efectivamente, igual que ustedes, hemos escuchado una serie de afirmaciones contradictorias de todos los lados», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que algunas declaraciones «se contradicen con otras, por lo que desconocemos lo que está pasando realmente».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que existen «puntos importantes de acuerdo» con Irán, después de posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética de Irán para dar espacio a las negociaciones.

Según el mandatario, en las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político «respetado» de Irán, que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Ali Jameneí.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.EFE

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